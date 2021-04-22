Мэрия Челябинска пыталась оспорить штраф за контракт с колонией на 84 миллиона рублей

Власти Челябинска пытались оспорить штраф чиновнику, отдавшему контракт на 84 миллиона рублей колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, областной арбитражный суд признал решение антимонопольного органа о штрафе чиновника администрации Челябинска правомерным.

Напомним, нарушения законодательства о контрактной системе были установлены в закупке городского комитета дорожного хозяйства на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт – Бродокалмакский тракт в рамках реализации мероприятий по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области.

Контракта заключили с ФКУ «Исправительная колония №2 ГУФСИН по Челябинской области» без проведения конкурентных процедур. Цена контракта составила 84,6 миллиона рублей.

Антимонопольная служба установила, что учреждением уголовно-исполнительной системы в рамках этого контракта выполнены работы только на сумму около 4 миллионов рублей. Произведены работы по изготовлению армакаркасов и металлических конструкций «Въездная стела», «Счастливого пути, Челябинск», лавочек, урн, пандусов и других изделий.

При этом для выполнения большей части работ были привлечены субподрядчики, о чем свидетельствуют 65 заключенных контрактов на общую сумму около 71 миллиона рублей.

Речь идет о выполнении демонтажных работ, инженерных изысканий, разработке сметной документации, эскизного проекта, установке клумб, благоустройстве мостового барьерного ограждения, устройстве асфальтобетонного проезда, тротуарной плитки, монолитных фундаментов, благоустройстве участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт, а также о поставке материалов и оборудования (щебень, битум, песок, дресва, бетон, экран светодиодный).

Исполнение контракта субподрядчиками, привлеченными учреждениями уголовно-исполнительной системы, противоречит законодательству о контрактной системе, настаивают антимонопольщики.

За нарушение требований законодательства о контрактной системе чиновника КДХ, ответственного на заключение договора с колонией, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Но мэрия попыталась оспорить это решение. Однако арбитражный суд Челябинской области счел штраф правомерным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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