Край панелек: панельных домов на Южном Урале возводят втрое больше, чем в среднем по стране

В Челябинской области застройщики по-прежнему предпочитают строить панельные дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще всего при строительстве жилых домов южноуральские застройщики в качестве материала для стен используют панели. На такие здания приходится 46,2% от общей площади жилищного строительства в области. При этом в среднем по России доля панельного домостроения в строящихся домах составляет лишь 13% площади. Об этом говорится в аналитическом отчете портала ЕРЗ.РФ по строительству жилья в Челябинской области в первом квартале 2021 года.

На втором месте находятся монолитно-кирпичные дома 44,4% жилой площади. Остальные материалы существенно отстают. Так, на кирпич приходится 5,8% от всего объема квадратных метров, на монолит – 5,4%. Из блочного материала возводятся стены в 12 домах, составляющих 2,1% всей жилплощади, из дерева – в 1 доме (0,1%).

На апрель 2021 года ведется строительство 163 домов общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров. При этом 97,8% строящихся зданий приходится на многоквартирные дома, 2,1% – на дома с апартаментами, 0,2% – на блокированные дома.

Средняя площадь квартиры, строящейся в регионе, составляет 50,2 квадратного метра (+1,1 к апрелю 2020 года). Квадратный метр стоит в среднем 48,2 тысячи рублей – за год стоимость «квадрата» выросла на 9,7%.

Лидирует по объемам жилищного строительства Челябинск (76,3% совокупной площади жилых единиц). Также в тройке лидеров Сосновский район (18,3% благодаря микрорайону Западный и коттеджному поселку Терема) и Копейск (1,9%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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