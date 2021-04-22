Восстание машин: трое южноуральцев пострадали при пожаре, начавшемся из-за робота-пылесоса

В Аше три человека, включая ребенка, пострадали из-за пожара, спровоцированного роботом-пылесосом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в 5-этажном жилом доме в Аше.

«В квартире на четвертом этаже загорелись вещи и мебель. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Погибших нет, однако были травмированы три человека, в том числе пятилетняя девочка. Пострадавшие получили незначительные ожоги первой степени, после осмотра медицинскими работниками от госпитализации отказались», – рассказали в экстренном ведомстве.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС с помощью спаскомплектов эвакуировали 16 человек, включая двоих детей. Самостоятельно покинули здание 15 человек, включая еще двух детей.

«По предварительной причине, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования», – прокомментировали представители ГУ МЧС региона. Пожарные предполагают, что пожар произошел из-за поломки робота-пылесоса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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