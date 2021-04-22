На Южном Урале зафиксировали случаи заболевания COVID-19 после вакцинации

Власти Челябинской области заявили о случаях заболевания COVID-19 после привики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области есть случаи заболевания COVID-19 после того, как человек прошел вакцинацию. Об этом сообщила первый замглавы региона Ирина Гехт.

«Мы начали исследование поствакцинации, и действительно, есть случаи заболеваемости после вакцинации, – признала чиновница. – Но это единичные случаи, десятые доли процента от тех, кто получил прививку. Как правило, заболевали между первой и второй прививками. Есть несколько человек, кто заболел сразу после второй вакцинации до момента формирования иммунитета, который формируется 2-3 недели».

При этом случаев повторного заболевания коронавирусом на Южном Урале пока не было, отметила г-жа Гехт.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, на 22 апреля в регионе подтверждено 59 тысяч 246 случаев заболевания COVID-19. При этом план по вакцинации от коронавируса на Южном Урале выполнили на 12%: привились 126 тысяч южноуральцев из 1,6 миллиона южноуральцев из групп риска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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