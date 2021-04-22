Челябинца оштрафовали за плевок на машину ДПС во время акции протеста

В Челябинске оштрафовали участника несогласованной акции протеста 21 апреля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд Челябинска признал Владимира Зыбина, задержанного 21 апреля во время несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального, виновным в мелком хулиганстве.
По информации пресс-службы суда, челябинца оштрафовали на 1 тысячу рублей за нарушение общественного порядка, наглое поведение и плевок на автомобиль ДПС ГИБДД.
Напомним, вчера в Челябинске прошла несогласованная акция протеста, на которой были задержаны 15 человек.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.04.21
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