Дело в отношении начотдела полиции Магнитогорска направили в суд

В Челябинской области уголовного дела в отношении начальника отдела полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела полиции «Левобережный» (Магнитогорск), обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в апреле 2020 года высокопоставленный полицейский приказал подчиненным сотрудникам не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.04.21

«Индикатор слабого исполнения законов»: в Госдуме припомнили Москальковой пенсионную реформу, но оставили на посту омбудсмена. / Челябинца оштрафовали за плевок на машину ДПС во время акции протеста. / На Южном Урале зафиксировали случаи заболевания COVID-19 после вакцинации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»