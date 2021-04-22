Экс-руководители ОКБ-3 в Челябинске ответят за взятки на 5,7 миллиона рублей

Уголовные дела в отношении двух бывших руководителей больницы в Челябинске, получивших крупную взятку, направили в прокуратуру.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении бывших заместителя главного врача и главного инженера ОКБ-3, обвиняемых в соответствии со степенью участия в получении взятки в особо крупном размере, покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия, челябинцы в течение 2017-2019 годов получили от представителей коммерческих организаций более 5,7 миллиона рублей за заключение контракта на поставку лифтового оборудования, которое не соответствовало требованиям контракта, а также за выполнение незаконных действий в пользу коммерсантов.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем по уголовному дело утверждено обвинительное заключение для дальнейшего направления в суд и рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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