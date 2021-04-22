Создатели «метеоритного» на Южном Урале забыли включить в него место падения небесного гостя

«Метеоритный» маршрут в Челябинской области остался без места падения небесного тела.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, на Южном Урале создан первый региональный брендовый маршрут.

Созданием первого южноуральского брендового маршрута занималось Агентство международного сотрудничества Челябинской области совместно с туроператорами при поддержке министерства экономического развития региона. Работа длилась более полугода. В сформировали нитку маршрута по Миассу, Златоусту, Сатке и Челябинску. Затем был подготовлен пакет документов, который минэкономразвития направило на согласование в АТОР.

Маршрут получил название «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». На экспертном совете в Ростуризме маршрут успешно защитили.

«К разработке брендового маршрута предъявляются высокие требования и по длине дневных переездов, и по стоимости на человека, и по качеству туристской навигации. Гостиницы на маршруте должны быть классифицированы не менее чем на две звезды. Дороги, подъездные пути, парковки должны быть доступны и безопасны для больших автобусов, – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области. – Оценивает и утверждает региональные брендовые маршруты экспертный совет из представителей Ассоциации туроператоров (АТОР) и Федерального агентства по туризму. При положительной оценке маршрут публикуется на официальных сайтах АТОР и Ростуризма».

Кстати, поначалу маршрут назвался «Южный Урал: горы, озера, металл!». Но южноуральцам быстро объяснили, что на такое название никто их туристов не клюнет. Видимо, тогда-то и было решено изменить его на «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Тем более, что не раз уже областным властям не раз напоминали о бездарно упущенном шансе на продвижение беспроигрышного туристического бренда – Челябинского метеорита.

Кстати, и презентацию маршрута в Ростуризме его создатели начали с отсылки к небесной тематике. «Рано утром 1949 года небо Челябинска озарил свет – это в озеро Чебакуль упал метеорит, – рассказали москвичам представители Челябинской области. – Прошло полвека, и к нам прилетел новый космический гость – в этот раз он упал в озеро Чебаркуль».

Но почему-то места Чебаркулю в маршруте, отсылающем своим названием к метеоритам, не нашлось. Так что побывать на месте падения Челябинского метеорита, туристы, выбравшие его, не смогут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.04.21

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