За стеклом: южноуральские чиновники рассказали, как можно проводить выпускные

Выпускные в детских садах и школах Челябинской области пройдут, но с ограничениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принятое год назад в связи с распространением новой коронавирусной инфекции постановление главного санитарного врача продолжает действовать до 1 января 2022 года. А значит, и выпускные придется проводить с ограничениями. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

«Мероприятия не отменяются, но могут проводиться только внутри своего коллектива, – рассказала чиновница. – Для проведения выпускных мероприятий что в детском саду, что в школе, можно использовать иные площадки. И опять же они выходят только своим классом или своей группой».

Например, в дошкольных образовательных учреждениях выпускные могут пройти в формате своеобразного аквариума. «Мы понимаем, что родители на последнем воспитательном мероприятии хотят присутствовать, – сказала г-жа Коузова. – У нас во многих детских садах есть стекла в музыкальных залах. И такую форму руководители образовательных организаций используют. Естественно, не всей большой толпой, не всем коллективом, а отдельное количество родителей, которые могли бы заснять это мероприятие, за стеклом могут присутствовать. В любом случае это все зависит от ситуации, которая есть в каждом детском саду, все решается с самой образовательной организацией. Находиться вместе в группе нельзя».

Выпускникам школ также придется довольствоваться празднованием выпускного только в своем классе. «Задача школы – вручить аттестаты об образовании, – считает замминистра. – Это официальная процедура, ее можно выполнять в разной форме – можно в деловой, торжественной, праздничной. Если в деловой, здесь вообще нет разговоров, все получают поэтапно. Если в праздничной и небольшая школа, один класс, проводится. Для больших школ, для городов это может быть деловая часть – вручение аттестатов индивидуально друг за другом, затем праздничное мероприятие либо на улице на большой площадке, либо родители по желанию в своем классе могут проводить на выездных условиях. С соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не распространялась инфекция».

Челябинск, Виктор Елисеев

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