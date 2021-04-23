Чиновники отказались от торгов на строительство девяти ФАПов в Челябинской области

Южноуральский минстрой отменил аукционы на строительство девяти ФАПов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электронные торги на подготовку проектной документации и строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов в Челябинской области отменены. Об этом говорится на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, ФАПы были построить в Увельском (поселки Мирный, Зеленый Лог, Формачево), Уйском (деревня Вандышевка, поселки Заозерный, Октябрьский), Саткинском (поселок Черная Речка) районах, а также в Чебаркуле (поселок Мисяш) и Южноуральске (поселок Летягино). Начальная (максимальная) цена каждого из девяти лотов составляла 7,98 миллиона рублей. Конкурсные процедуры были назначены на апрель этого года.

Отмену торгов в региональном минстрое объясняют тем, что выявлено несоответствие медико-технического и технического заданий.

Напомним, в 2021 году правительство Челябинской области намеревалось возвести в регионе 25 ФАПов. Однако уже сейчас жители жалуются, что даже сданные ФАПы не работают из-за отсутствия медиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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