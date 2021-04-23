Семеро южноуральцев вошли в список 200 самых богатых бизнесменов России

Семь предпринимателей вошли в список 200 самых богатых бизнесменов по версии журнала Forbs.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журнал Forbs опубликовал традиционный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России. Челябинскую область, как и год назад, в списке представляют семь бизнесменов. Все они увеличили свои капиталы.

Самым богатым южноуральцем по версии Forbs остается владелец ММК Виктор Рашников. Они, как и в 2020 году, занимает 15 место с 11,2 миллиарда американских долларов. За год магнитогорец увеличил состояние на 3,9 миллиарда долларов.

На 55 месте располагается собственник ГК «Южуралзолото», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. У него 2,8 миллиарда долларов. В сравнении с 2020 годом его состояние выросло на 800 миллионов долларов, но он оказался единственным южноуральцем, спустившимся в рейтинге (год назад он занимал 50-ю строчку).

Совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков в минувшем году удвоил свой капитал и с 2 миллиардами долларов поднялся с 96-го на 70-е место списка.

Сергей Студенников, основатель сети «Красное и белое», а ныне – совладелец Mercury Retail Group, поднялся с 97-й на 78-ю строчку рейтинга. Теперь его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов (+800 миллионов долларов).

Наибольший рывок в списке Forbs сделал теперь уже бывший основной собственник группы ЧТПЗ Андрей Комаров. Бизнесмен увеличил свое состояние на 650 миллионов долларов, и теперь с 1,2 миллиарда долларов занимает 102 место (год назад он был на 174-й строчке).

Замыкают список южноуральцев, попавших в топ-200 рейтинга, давние деловые партнеры, разделившие в прошлом году созданную ими бизнес-империю, – Юрий Антипов и Александр Аристов. Юрий Антипов с семьей, которым достались металлургические активы, поднялись со 196 на 170 место. За год они заработали 300 миллионов, и теперь совместный капитал оценивают в 700 миллионов рублей.

Александр Аристов и семья, владеющие ныне компанией «Ариант», с 650 миллионами долларов заняли 176 место. За год они увеличили семейное состояние на 250 миллионов рублей, поднявшись в рейтинге на 19 строчек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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