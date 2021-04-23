С Днем Победы челябинцев поздравят «Любэ» и «Самоцветы»

В мэрии Челябинска рассказали, как будут праздновать годовщину Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска представила программу празднования Дня Победы.

По традиции, праздничные мероприятия начнутся 9 мая в 9:00 церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы.

В 11:00 на площади Революции начнется торжественное построение войск Челябинского гарнизона и парад военной техники.

В 12:00 на Театральной площади стартуют праздничные концерт и традиционный фестиваль «Кухни народов мира». В это же время концерт «Челябинск – город победителей» начнется на Кировке.

В 13:00 на площади Революции откроется выставка военной техники.

Праздничный концерт «Знамя Победы» начнется в 19 часов на площадке у Торгового центра. В нем примет участие Уральский академический русский народный хор и группы «Любэ» и «Самоцветы». Ведущими будут Екатерина Климова и Борис Щербаков.

Завершением праздника станет салют в 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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