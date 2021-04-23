Из Росприроднадзора уволился куратор Челябинской области

Экс-руководитель Челябинского Росприроднадзора Виталий Курятников ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к моменту отставки Виталий Курятников занимал должность заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и продолжал курировать Челябинскую область. Уволился Курятников по собственному желанию.

В Уральском управлении Росприроднадзора подтвердили, что приказ об увольнении был подписан неделю назад.

До 2019 года Виталий Курятников управление Росприроднадзора по Челябинской области. В 2019 году было создано Уральское управление, куда вошли структурные подразделения Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Какое-то время именно Курятников исполнял обязанности руководителя нового учреждения, но в итоге стал замом.

Виталий Курятников закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал юрисконсультом и преподавателем в ЮУрГУ, возглавлял управление правового обеспечения в ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области». С 2008 по 2011 год служил в правовом управлении Уставного суда Санкт-Петербурга. В 2011-14 годах – заместитель министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году возглавил челябинское управление Росприроднадзора.

Именно во время его руководства серьезному давлению подверглись предприятия группы «Мечел» в Челябинске, а также впервые в истории России возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, миллиардные штрафы выписали птицеводческим и свиноводческим холдингам, а также МУП ПОВВ Челябинска.

Вместе с тем, Курятников придерживался курса не на противостояние, а на сотрудничество с промышленными гигантами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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