На Южном Урале стадо коров тормознуло поезд

За нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей привлечена к ответственности жительница Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, вечером 22 апреля в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы поступило сообщение о том, что на перегоне «Пост «Б» – Карталы» машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за коров, находившихся на железнодорожных путях.

Животные, которые мешали проезду, были удалены с путей силами работников железной дороги. Экстренная остановка состава продлилась 30 минут.

Сотрудники транспортной полиции установили 42-летнюю местную жительницу, которая отвечала за выпас коров. За нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей она была оштрафована.

Челябинск, Виктор Елисеев

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