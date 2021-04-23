В уральском селе вымостили дорогу матрасами

В Челябинской области дорогу в райцентре «отремонтировали» с помощью старых матрасов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители села Миасское (административный центр Красноармейского района) уложили несколько старых матрасов в огромную ямину, появившуюся посреди асфальтированной дороги. Фото «арт-объекта» появилось в социальных сетях.
Акция вызвала явное одобрение южноуральцев. «Спасибо, так действительно лучше», – гласит подпись под фотографией.
«Правильно, чем колеса рвать!" – поддерживают «инициативу» жители Миасского. «Подвеску уже точно не разобьешь..." – отмечают южноуральцы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.04.21
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