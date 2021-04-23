В Челябинской области банк заплатит 100 тысяч рублей за звонок с кредитным предложением

На Южном Урале банк должен заплатить штраф в 100 тысяч рублей за звонок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, сотрудник банка по телефону предлагал южноуральцу воспользоваться кредитным предложением. При этом абонент не давал своего согласия на получение рекламного сообщения.

Закон о рекламе запрещает распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента, напомнили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что на телефон заявителя поступила следующая информация: «Хотела вам кредит наличными предложить до 300 тысяч рублей, только с одним документом паспорт и СНИЛС», – рассказали представители ФАС. – Согласно пояснениям, полученным от АО «Банк Русский Стандарт», банк в целях доведения информации до своих клиентов о возможности оказания услуг и о действующих банковских продуктах проводил информационную компанию путем ручного набора телефонных номеров его работниками».

Как объяснили в банке, один из сотрудников, набирая номер клиента, ошибся в одной цифре.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Нормами рекламного законодательства установлен однозначный запрет на распространение рекламы по сетям электросвязи при отсутствии согласия абонента.

В связи с этим Челябинское УФАС России признало АО «Банк Русский Стандарт» нарушившим закон о рекламе. И оштрафовало кредитное учреждение на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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