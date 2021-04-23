Южноуральцы, заработавшие 36 миллионов рублей на нелегальном казино, получили условные сроки

В Челябинской области вынесен приговор одиннадцати организаторам азартных игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 11 южноуральцев виновными, в соответствии со степенью участия, в незаконных организации и проведении азартных игр, а также легализация преступных доходов.

Следствием и судом установлено, что в 2018-начале 2020 года они организовали в Челябинске проведение азартных игр с использованием более 100 игровых автоматов. Согласно изъятых документов, доход от незаконной деятельности составил более 36 миллионов рублей. Более 2,2 миллиона рублей челябинцы направили на погашение займов по приобретению недвижимости.

Преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил организаторов азартных игр к полутора годам лишения свободы условно каждого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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