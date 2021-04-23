Жителям «военного городка» в Челябинске снова предложили скинуться на решение общей проблемы

Пока мэрия Челябинска думает, принимать ли на баланс брошенный Минобороны поселок, его жители продолжают сами решать все возникающие проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка «военный городок ЧВВАКУШ» снова собирают деньги на решение общей проблемы. Теперь – на спасение отделения Сбербанка.

Дело в том, что единственный офис кредитной организации располагается в общежитии на улице Героя России Молодова, 18. Как рассказал один из жителей поселка, раньше общежитие принадлежало Минобороны. Однако после реформы военных округов, как и земли всего поселка, оказалось бесхозным. Дом не обслуживает на одна из управляющих компаний, жители не платят коммунальные платежи.

В одном из помещений на первом этаже и располагается отделение банка. Но представители Сбербанка уже предупредили, что намерены съехать. Здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии: падает облицовка фасада, а аккурат над козырьком кредитного учреждения угрожающе нависают два аварийных балкона.

«Сбербанк будет закрыт, если не будет произведен демонтаж аварийных балконов. Министерство обороны отказало в содействии, – рассказали челябинцы. – Поступило предложение произвести демонтаж за наш с вами счет. Цена вопроса – 40 тысяч рублей».

Сам банк, разумеется, финансировать мероприятие не намерен, так как не является собственником. Жильцы общежития такие деньги найти не в состоянии. Между тем, больше кредитных учреждений в поселке нет, да и единственный банкомат находится в этом же офисе. И если банк съедет, жителям поселка придется добираться до ближайших отделений на транспорте.

Демонтаж балконов планировалось начать 20 апреля, но пока нужную сумму собрать не удалось. Между тем, сами челябинцы уже выходят из себя. Брошенные и Минобороны, и челябинской мэрией, они вынуждены все возникающие в поселке проблемы решать самостоятельно. На помощь властей они даже не надеются. «Дороги чистили за свой счет, давайте и Сбербанк спасать», – грустно шутят они.

А глава Челябинска Наталья Котова и ее подчиненные продолжают делать вид, что усиленно работают над тем, чтобы принять поселок на баланс муниципалитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.04.21

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