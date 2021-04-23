В Челябинской области ограничат движение автотранспорта в направлении Казахстана

На автодороге под Троицком вводится реверсивное движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-310 «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан» на участке км 134 – км 143 (возле Троицка) вводится реверсивное движение.
Ограничение движения продлится с 26 апреля по 20 сентября. Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.
Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).
Челябинск, Виктор Елисеев
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