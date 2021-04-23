На Южный Урал идут дожди

Синоптики прогнозирую длительные дожди в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на субботу, 24 апреля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Дождливая погода продержится в области, как минимум, трое суток.

В ночь на субботу синоптики обещают плюсовую температуру – 1-6 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов.

Однако дожди помешают дальнейшему потеплению. Так, уже ночью в воскресенье будет -2, +3 градуса по Цельсию. Днем – 13-18 градусов выше нуля. В ночь на понедельник ожидается -1, +4 градуса, днем +10, +15 градусов.

В Челябинске также ожидаются дожди, которые не покинут город и в понедельник. Температура воздуха в ночь на субботу +3, +5 градусов, днем – 11-13 градусов выше нуля. В воскресенье ночью синоптики обещают +1, +3 градуса, днем потеплеет до +14, +16 градусов. В понедельник днем ожидается 11-13 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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