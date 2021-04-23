Челябинец, выбросивший труп приятеля с пятого этажа, предстанет перед судом

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 39-летний челябинец обвиняется в убийстве, произошедшем в январе этого года.

По данным следствия, мужчина распивал со своим знакомым спиртное в квартире одного из домов Калининского района областного центра. Во время пирушки между мужчинами вспыхнула ссора. Конфликт закончился дракой, и челябинец причинил знакомому травмы, от которых тот скончался. После этого южноуралец сбросил тело приятеля с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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