За сутки скончались семеро южноуральцев с COVID-19

За сутки в Челябинской области COVID-19 заразились 110 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 24 апреля в регионе подтверждены 59 тысяч 468 случаев заболевания COVID-19 (+ 110 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 119 человека. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 35 человек.
Скончались 7 человек: от COVID-19 – 4 южноуральца, от других причин – 3 пациента.
С начала пандемии умерли 2 тысячи 565 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 391).
Челябинск, Виктор Елисеев
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