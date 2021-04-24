Южноуральцам запретили вход в леса

В Челябинской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, решением правительства Челябинской области с 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Исключение составят: Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский, Златоустовский и Усть-Катавский городские округа, здесь режим начинает действовать с 1 мая.

«Эта превентивная мера преследует цель снизить риски для населения и территорий. Неблагоприятная обстановка уже сложилась в ряде муниципальных образований, где активно горит трава, нередко переходя в лесные массивы. По состоянию на 24 апреля в Челябинской области зафиксировано 2805 пожаров, в том числе 776 ландшафтных. Эта цифра уже превышает показатели за аналогичный период прошлого года, – заявили представители ведомства. – Причиной большинства возгораний в природной среде остается человеческий фактор».

В период действия особого противопожарного режима устанавливаются ограничения:

на посещение гражданами лесов (за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов);

на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

на сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

Особый противопожарный режим не запрещает прогулки, занятия спортом в парках и скверах, проезд за город к месту отдыха или проживания. Приготовление пищи на своих участках разрешено в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах), но с соблюдением всех противопожарных требований (безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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