В Челябинской области за день зафиксировали два случая схода вагонов

В Челябинске и пригороде произошло сразу два случая схода вагонов с рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошелсегодня, 24 апреля, в 11:10 в районе станции Потанино на подъездных путях, принадлежащих акционерному обществу «Завод «Пластмасс». По информации челябинской транспортной прокуратуры, произошел сход одной колесной пары порожнего вагона.

По предварительной информации, при сходе никто не пострадал. Причина и обстоятельства инцидента уточняются. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В 13:35 на станции Челябинск-Южный с рельсов сошли семь вагонов с железной рудой. Со станции Челябинск на место ЧП был направлен восстановительный поезд.

«Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не влияет, так как через станцию Челябинск-Южный пассажирские перевозки не осуществляются», – сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.21

Южноуральцам запретили вход в леса. / За сутки скончались семеро южноуральцев с COVID-19. / Париж пришел в Челябинск: столица Южного Урала может перенять успешный опыт коллективного урбанизма (ФОТОРЕПОРТАЖ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»