На Южном Урале три человека погибли при пожаре в соседних домах

В Челябинской области ночной пожар спалил два дома и унес три жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 25 апреля, в 4:29 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о горении двух домов, расположенных на улице Зотова в Нязепетровске. К месту вызова выехали сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия огнеборцев горели открытым пламенем два деревянные дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, объявлен ранг пожара 1-Бис.

Во время тушения были обнаружены три человека (1 мужчина и 2 женщины) без признаков жизни. Для выяснения причин произошедшего в район ЧП под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуарда Дорожкина выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории

Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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