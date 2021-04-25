Более 59,5 тысяч южноуральцев заразились COVID-19

За сутки в Челябинской области COVID-19 заразились 109 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 25 апреля в регионе подтверждены 59 тысяч 577 случаев заболевания COVID-19 (+ 109 новых подтверждений ко вчерашнему дню, в том числе 1 школьник).

За прошедшие сутки выписаны 115 человек. ️Больных COVID-19 – 3 тысячи 23 человека.

Скончались 6 человек: от COVID-19 – 5 южноуральцев, от других причин – 1 пациент.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 571 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 396).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.04.21

Самые крутые слухи недели: отстающий. / На Южном Урале три человека погибли при пожаре в соседних домах. / В Челябинской области за день зафиксировали два случая схода вагонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»