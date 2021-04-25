В Челябинской области во время файер-шоу вспыхнул артист

Участник файер-шоу загорелся в уральском городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Магнитогорске во время «Библионочи» в библиотеке №10.

Организаторы решили завершить мероприятие фаер-шоу. «Со слов пострадавшего, во время выступления у него был керосин во рту. Из-за того, что он поднес слишком близко к лицу зажженный стафф – огонь перекинулся на артиста, – пишет «Магсити74». – Также мог свою роль сыграть и ветер, подувший не в ту сторону».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.04.21

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