В Челябинске неизвестные среди ночи попытались вырубить аллею

Жителей Челябинска возмутила попытка спилить деревья среди ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от дома №62 по улице Хариса Юсупова.

«В одиннадцатом часу вечера в общий чат написал сосед: он услышал, что работают бензопилы, запечатлел это на видео и вызвал полицию, – цитирует одного из горожан 74.RU. – Они подъехали, обследовали территорию в темноте, а когда уже возвращались, обнаружили брошенную бензопилу. Сотрудники МВД сняли отпечатки с канистры, которая стояла рядом, и уехали. После этого было тихо. Если бы это был законный снос деревьев, работы бы велись днем».

В городском управлении полиции выезд силовиков подтвердили. В настоящее время отдел МВД проводит проверку по жалобе челябинцев.

Горожане теряются в догадках о том, кто мог пойти на подобный шаг. Вполне возможно, считают южноуральцы, кто-то решил предпринять эти действия до получения документов на участок – тогда бы ему не пришлось тратиться на компенсацию за снос насаждений.

Интересно, что рядом с участком строится дом. Однако в этой компании категорически отрицают причастность к инциденту. Более того, строители подчеркивают, что заняты теперь вводом в эксплуатацию последнего построенного здания и не планируют продолжать работать далее на этой территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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