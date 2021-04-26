Обновленный стан ММК выходит на рекордные показатели производства

Обновленный стан 2500 горячей прокатки ММК выходит на рекордные показатели производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам первого квартала 2021 года стан 2500 горячей прокатки, расположенный в листопрокатном цехе №4, произвел 1 миллион 077,7 тысячи тонн горячего проката. Это максимальный показатель квартального производства для данного агрегата за всю постсоветскую историю.

Последний раз стан 2500 преодолевал отметку в 1 миллион тонн горячего проката за три месяца работы в 2008 году, а полученный в первом квартале результат не достигался с 1991 года. Существенное увеличение производственных показателей агрегата, отметившего в декабре прошлого года свое 60-летие, во многом стало возможным благодаря завершенной в 2020 году комплексной реконструкции. Полностью модернизированный стан 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» сегодня стоит в ряду самых современных и высокопроизводительных в мире.

Масштабная реконструкция стана 2500 в ЛПЦ №4 позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность агрегата возросла до 5,2 миллиона тонн металлопроката в год. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам. Востребованность продукции стана подтверждается планомерным увеличением загрузки его мощностей.

В ноябре прошлого года благодаря реконструкции стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» было признано лауреатом премии «Главное событие 2020 года в металлургии России».

Челябинск, Виктор Елисеев

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