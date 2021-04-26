Отопление в Челябинске отключат не раньше конца рабочей недели

В Челябинске пообещали отключить отопление к концу рабочей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно действующему нормативу, системы теплоснабжения в Челябинске отключают только в том случае, если среднесуточная температура наружного воздуха не опускалась ниже +8 градусов в течение 5 дней. Несмотря на то, что апрель в текущем году выдался довольно теплым, батареи в домах, подключенных к централизованной системе отопления, остаются горячими.

По данным синоптиков, среднесуточная температура выше +8 градусов наблюдается только с 23 числа, – заявил сегодня начальник городского управления ЖКХ Александр Кочерещенко. – Сегодня 4-й день, завтра – 5-й. Возможно, начнем отключать 28-29 апреля».

Глава города Наталья Котова поручила уже сейчас подготовить соответствующее распоряжение. Однако в планы опять может вмешаться погода: например, грядущей ночью в городе ожидается не выше +1, а завтра днем – +14.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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