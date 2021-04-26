Ночную вырубку деревьев в Челябинске проводил подрядчик мэрии

Ночная рубка деревьев в микрорайоне «Парковый» проходила по указанию мэрии Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные горожане сообщили о вырубке деревьев в микрорайоне «Парковый».

Челябинцев насторожило, что работы проводились ночью. При этом, когда жители окрестных домов вызвали полицию, рабочие предпочли ретироваться. Поэтому горожане решили, что работы могли проводить коммерсанты, присмотревшие участок под строительство, но не желающие выплачивать компенсацию за снос деревьев.

Но оказалось, что работы уже согласованы мэрией Челябинска, а заказчиком выступают непосредственно городские власти. «Это подготовка площадки для строительства детского сада в 54-м микрорайоне», – рассказал замглавы города Владимир Шамне.

Впрочем, даже это пояснение чиновника не снимает всех вопросов. И главный из них – зачем нужно было рубить деревья именно ночью, рискуя нарушить, помимо прочего, региональный «закон о тишине».

Челябинск, Виктор Елисеев

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