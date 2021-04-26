На Южном Урале троих детей унесло на льдине

В Златоусте спасатели сняли со льдины троих детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, на городском пруду в Златоусте.

«Трое детей 6-ти, 12 и 13 лет были замечены на льдине в районе гостиницы «Таганай», в 40 метрах от берега. И это притом, что лед сейчас уже очень рыхлый и во многих местах отошел от берега! – рассказали представители экстренной службы. – Течение отнесло льдину на середину пруда, и команда юных «мореплавателей» терпела бедствие. Самостоятельно вернуться на сушу дети уже не могли. Очевидцы немедленно сообщили в службу спасения».

На вызов приехали сотрудники 8-ой пожарно-спасательной части и служба пожаротушения Златоустовского гарнизона. Спасатели на резиновой лодке добрались до дрейфующих на льдине детей, доставили их на берег и передали для осмотра прибывшим работникам скорой медицинской помощи.

К счастью, с детьми оказалось все в порядке. Под присмотром сотрудников полиции они отправились по домам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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