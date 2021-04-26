Торжество серости: мэр Челябинска приказала закрасить рисунки на стенах

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала закрасить рисунки на стенах городских домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое требование чиновница высказала в ходе традиционного аппаратного совещания, состоявшегося сегодня, 26 апреля, в мэрии.

По словам Котовой, некоторые рисунки «портят вид города». Правда, чиновница не уточнила, какие именно, отметив лишь, что речь идет о «некрасивых».

Отметим, что неряшливые надписи, коряво нанесенные символы и прочее проявление «искусства улиц» зачастую, действительно, портит вид города. Весь вопрос в том, кто и по каким критериям будет определять, какой рисунок закрашивать, а какой оставлять.

Котова поручила заняться этой работой коммунальщикам, а значит, велик риск, что закрашивать будут все подряд. Тем более что такой опыт в городе уже есть.

Так, на протяжении нескольких лет длится борьба коммунальщиков, некоторых жителей дома по улице Свободы – 149 и неизвестных художников. В итоге, на стене дома, где провел детство один из талантливейших поэтов 1990-х годов Борис Рыжий, то появляется, то исчезает портрет литератора: художники рисуют граффити, а коммунальщики планомерно его закрашивают.

В 2018 году город сотрясла череда скандалов. Инициативные челябинцы решили украсить трансформаторные будки оригинальными рисунками. Горожане своими силами чистили сооружения от обрывков рекламных объявлений и наносили изображения. Но собственникам будок это не понравилось, и те дали указание закрасить рисунки срой краской.

В ноябре 2019 года компания, занимающаяся рекламой, уничтожила красочной полотно с изображением гостеприимной красавицы, появившееся на фасаде дома №161 по улице Труда. Причем монументальное граффити появилось с разрешения мэрии Челябинска.

В марте 2020 года исчезло граффити «Джаз-бенд», появившееся на трансформаторной будке в начале Кировки и посвященное создателю оркестра «Уральский диксиленд» Игорю Бурко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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