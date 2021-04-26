В Челябинской области произошло 80 лесных пожаров

С начала сезона на Южном Урале произошло 80 лесных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки в регионе произошло 8 пожаров, охвативших 26,1 гектара.

Возгорания зафиксировали на территории Карталинского, Красноармейского, Кунашакского и Шершневского лесничеств.

Всего с начала пожароопасного сезона на в Челябинской области произошло 80 пожаров, охвативших 448,93 гектара.

Напомним, с 24 апреля власти региона объявили на Южном Урале особый противопожарный сезон. Вход в леса рядовым южноуральцам запрещен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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