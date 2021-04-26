На Южном Урале детские сады и поликлиники продолжат работать в майские каникулы

Власти Челябинской области рассказали, кого не коснется указ президента о нерабочих днях.
Напомним, в минувшую пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно. Таким образом, значительная часть жителей страны будет отдыхать на протяжении всей первой декады мая.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с 4 по 7 мая в регионе не будут работать образовательные учреждения (школы, вузы, ссузы).
Продолжат работу детские сады, учреждения здравоохранения (поликлиники и стационары, продолжится вакцинация от COVID-19, в том числе в ТРК области), экстренные, коммунальные и дорожные службы. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечат работу численностью до 25% от штата.
Режим работы МФЦ региона будет увязан с расписанием федеральных структур.
Также в правительстве Челябинской области рассказали, что в нерабочие дни будет организовано бесплатное посещение музеев на территории региона.
Челябинск, Виктор Елисеев
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