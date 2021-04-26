В Магнитогорске школьница пострадала в аварии с участием такси

14-летняя жительница Магнитогорска пострадала в ДТП с участием такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в субботу, 24 апреля, на улице Завенягина в Магнитогорске.
В 11:55 41-летний водитель автомобиля такси марки «Лада Гранта», двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с завершающим проезд перекрестка автомобилем ВАЗ-2115.
Как пишет «Верстов.инфо», в результате аварии 14-летняя девушка, ехавшая в ВАЗ-2115, получила поверхностную травму головы и ушиб правого плеча. Подростку направили на амбулаторное лечение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.04.21
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