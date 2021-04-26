Юные футболисты из Челябинска сразятся за путевку в академию одного из ведущих мировых клубов

Челябинские «Могучие медведи» сразятся за право обучаться у лучших футболистов мира.

Начинающие спортсмены из челябинского муниципального бюджетного учреждения «Центр Солнечный» отправятся в Сочи на финал соревнований «Будущее зависит от тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов. Ребята стали лучшими на региональном этапе состязаний. Главным призом для победителей общероссийского турнира станет обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов.

В минувшую пятницу соревнования прошли в Екатеринбурге на манеже «Урал». Более 80 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Кировской, Тюменской областей и Республики Удмуртия встретились на футбольном поле.

Команда «Могучие медведи» с Южного Урала стала сильнейшей в старшей возрастной группе. Ребята выиграли все матчи турнира, пропустив лишь один мяч в свои ворота. Вторыми стали спортсмены из Кировской области, на третьем месте – команда из Нижнего Тагила.

В младшей возрастной группе победу одержала команда «New Вятка», опередив ребят из Свердловской области. Недалеко от них ушла команда из Удмуртии, пропустив 2 дополнительных гола в свои ворота.

В конце турнира победители из обеих возрастных групп сразились со звездной командой «Олимп». В ее состав вошли известные российские спортсмены Антон Шипулин, Евгений Новоселов, Иван Алыпов, актеры шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков и Сергей Исаев, министр социальной политики и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области.

«Я с огромным удовольствием рад видеть ребят, которые не просто любят футбол, а живут им. Заметно, что они много тренируются и слаженно играют в команде. Хорошо, что сейчас есть такие турниры, где дети могут проверить силы среди сверстников своего региона и соседних областей. Любой спорт помогает развиваться не только физически, но и учит жизненным вещам, например, силе воли, крепости духа, доверию своим товарищам», – отметил олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Кроме футбольного турнира, оператор «МегаФон» подготовил профориентационную программу. Ребята, которым интересна журналистика, встретились с директором и корреспондентом электронных СМИ. Профессионалы поделились своим опытом, призвали пробовать себя в разных жанрах и искать то, что нравится. Сотрудники оператора рассказали о сфере телекоммуникаций, а в городе профессий «ВундерВиль» ребята на практике познакомились с различными профессиями.

Турнир «Будущее зависит от тебя» – Всероссийское первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе. Соревнования проходят по инициативе компании «МегаФон», при поддержке министерства спорта РФ, министерства просвещения России и Российского футбольного союза. Региональным координатором проекта выступает благотворительный фонд Антона Шипулина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.21

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