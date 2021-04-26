Челябинца, убившего трех человек, освободили от уголовной ответственности

Суд огласил приговор жителю Челябинска, зарезавшему трех собутыльников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 42-летний челябинец обвинялся в убийстве двух и более человек.

Кровавая драма разыгралась 17 марта 2020 года в квартире в Металлургическом районе Челябинска, где выпивала компания из трех мужчин и женщины. В какой-то момент между участниками застолья вспыхнула ссора, во время которой горожанин набросился на собутыльников с ножом. От многократных ножевых ранений двое мужчин и женщина скончались.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, южноуралец страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд с учетом заключения экспертов сделал вывод, что по своему психическому состоянию челябинец представляет опасность для себя и других, поскольку может причинить им существенный вред. Признав его невменяемым, суд освободил горожанина от уголовной ответственности. Челябинца направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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