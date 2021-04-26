Власти Челябинска заявили о незаконности ночной вырубки в «Парковом»

В мэрии Челябинска признали ночную вырубку деревьев в микрорайоне «Парковый» незаконной.

Как уже сообщал «Новый День», о сносе деревьев челябинцы рассказали в минувшие выходные. Особенно насторожило горожан, что вырубку пытались провести ночью.

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания в мэрии Челябинска замглавы города Владимир Шамне заявил, что вырубка проводилась в рамках подготовки площадки для строительства детского сада. Однако позднее пресс-служба администрации Челябинска опровергла эту информацию.

«Ночная вырубка в «Парковом» признана незаконной, – заявили в мэрии. – При этом в данном микрорайоне запланирована вырубка, о которой сегодня говорил на аппаратном совещании заместитель главы города по строительству Владимир Шамне. В районе улицы Хариса Юсупова, между домами 70, 68, 58 будет произведена вырубка деревьев, поросли и кустарника под строительство детского сада».

Власти Челябинска обратились с жалобой на неизвестных лесорубов в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.04.21

Путин объявил военные сборы. / Челябинца, убившего трех человек, освободили от уголовной ответственности. / Госдума начнет исполнять послание Путина до майских праздников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»