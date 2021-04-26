Стало известно расписание выпускных экзаменов в девятых и одиннадцатых классах

Стало известно, когда пройдут ЕГЭ и ОГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, совместным приказом минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году.

Проведение единого государственного экзамена начинается 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня.

7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Еще два экзамена будут разделены на два дня: 21 и 22 участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 2021 году проводится в компьютерной форме.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, пропустившими экзамены в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, подтвержденной документально, и для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.

Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

Напомним, что для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, достаточно сдать экзамены по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Тем выпускникам, кто планирует поступать в вузы, необходимо сдать экзамен по одному обязательному учебному предмету (русскому языку) в форме ЕГЭ. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится.

Основной период ОГЭ и ГВЭ пройдет с 24 мая по 2 июля.

24 и 25 мая пройдет ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку.

27 и 28 мая – ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

8 и 30 июня – резервные сроки ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку.

16 июня и 2 июля – резервные сроки сдачи ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

Резервные сроки предусмотрены для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших его написание по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух сдаваемых предметов.

С 3 по 15 сентября – дополнительный сентябрьский период ОГЭ и ГВЭ-9. Экзамен по русскому языку 3 сентября и по математике 6 сентября сдадут участники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию ранее, а также получившие неудовлетворительные результаты по обоим предметам, либо получившие повторный неудовлетворительный результат по одному из них.

Еще одна попытка сдать экзамены в дополнительный сентябрьский период будет у участников, допущенных к экзаменам по решению председателя государственной экзаменационной комиссии: 13 сентября – русский язык, 15 сентября – математика. ⠀

С 25 мая по 16 июня – основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов.

Сдать экзамены в форме ГВЭ-11 в этом году смогут не только обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и иные категории, но и выпускники, не планирующие поступление в вуз в этом году.

25 мая – ГВЭ-11 по русскому языку.

28 мая – ГВЭ-11 по математике.

8 июня – ГВЭ-11 по русскому языку (резерв).

16 июня – ГВЭ-11 по математике (резерв).

Резервные дни предназначены для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов ГВЭ.

13 и 17 июля и 3-15 сентября – два дополнительных периода проведения ГВЭ-11 по русскому языку и математике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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