Большинство уральских подростков сталкивались с кибербуллингом

Большинство уральских подростков сталкивались с буллингом в интернете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», онлайн-школа «Фоксфорд» в рамках подготовки курса «Cyberfox 2021: защита от взлома» о безопасности в интернете для детей 5 – 9 классов провела исследование, чтобы подробнее изучить феномен детского кибербуллинга и определить угрозы, с которыми школьники могут столкнуться в сети.

Исследование показало, что большинство юных респондентов знают о кибербуллинге, (72% – в России, 81% – на Урале). Также 72% детей из Уральского округа понимают, как себя вести и что делать, если столкнулся онлайн-троллями. Лучше всех в регионе осведомлены, что такое травля в интернете, подростки 15 – 16 лет. Однако есть немалая доля (19%) детей, которые совсем не знакомы с таким явлением.

Каждый четвертый ребенок в России хоть раз сталкивался с онлайн-буллингом, еще 9% детей сталкиваются с ним регулярно. По данным опроса, подростки из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и других городов Урале 54% хотя бы раз сталкивались с буллингом в сети, еще 13% замечали интернет-травлю очень часто.

Чаще всего дети сталкиваются с троллингом (грубостью, оскорблениями и негативными эмоциями) – об этом заявили 84% участников опроса по всей России и 86% из городов Уральского региона. На втором месте – фрейпинг (взлом личного аккаунта), реже всего респонденты наблюдают аутинг (размещение личной, информации без разрешения).

По данным опроса, 39% участников исследования по всей стране, имевших опыт кибербуллинга, никогда не рассказывали об этом взрослым. Еще 33% детей смогли поделиться этим только c близкими друзьями. Поговорить о случившимся с родителями или другими взрослыми членами семьи смогли лишь 24% опрошенных, и только 5% стали бы доверять такую информацию учителям.

Самая популярная причина отказа рассказывать о кибербуллинге – стыд. 28% девочек и 19% мальчиков возраста от 11 до 16 лет поделились, что боялись рассказать о травле в интернете из-за чувства стыда. Еще 22% опрошенных считают, что им некому рассказать об этом. В качестве причины скрывать опыт буллинга дети также нередко называли страх быть наказанными и опасения, что им никто не поверит.

«Исследование доказало, что вопрос детского кибербуллинга стоит очень остро. Мы видим, что дети, которые все-таки решились поделиться со взрослыми проблемами и сложными эмоциями, связанными с онлайн-травлей, чаще получают от них положительную реакцию (в 64% случаях родители или другие члены семьи объясняют детям, как поступить, поддерживают или предлагают помощь). Тем не менее, есть и те родители или опекуны, которые не знают, как правильно защитить и поддержать ребенка в сложной ситуации. Так, 11% взрослых запрещали детям пользоваться интернетом после того, как узнавали о кибербуллинге. Мы надеемся, что наш бесплатный образовательный спецпроект поможет пользователям любого возраста разобраться в вопросе интернет-безопасности – родителям и детям – лучше понимать друг друга», – комментирует руководитель отдела дополнительного образования онлайн-школы «Фоксфорд» Игорь Трахов.

«Чтобы противостоять кибербуллингу и другим вызовам в сети, важно постоянно повышать цифровую грамотность: учиться правильно реагировать на неприятные сообщения, знать, какие технические меры предпринять, чтобы оградить себя от угроз, разбираться в настройках приватности», – отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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