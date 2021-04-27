Пожар под Миассом охватил более 78 гектаров леса

В Челябинской области произошел крупный лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, крупное возгорание произошло в Миасском лесничестве. Пожар охватил 78,5 гектара леса. Сообщение о нем поступило вечером 26 апреля.

Всего за сутки в регионе произошло 9 пожаров на территории 127,88 гектара. Возгорания зафиксированы в Карталинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Кусинском, Миасском, Октябрьском, Увельском и Чебаркульском лесничествах.

Всего с начала пожароопасного сезона на в Челябинской области произошло 89 пожаров, охвативших 576,81 гектара.

Напомним, с 24 апреля власти региона объявили на Южном Урале особый противопожарный сезон. Вход в леса рядовым южноуральцам запрещен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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