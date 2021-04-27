Мэрия Каслей вернет в бюджет района 7 миллионов рублей

Администрация Каслей вернет в бюджет района 7 миллионов рублей, не использованных для ремонта фильтровальной станции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного контрольного управления Челябинской области, мэрия Каслей направила в Арбитражный суд Челябинской области заявление о рассрочке исполнения решения суда о взыскании 7,7 миллиона рублей.

Это постановление суд вынес еще летом 2020 года. Его оставили без изменения Восемнадцатый арбитражный апелляционный суда и Арбитражный суд Уральского округа.

Поводом судебных разбирательств послужила проведенная в 2016 году главным контрольным управлением Челябинской области проверка исполнения контрактов на выполнение работ по реконструкции и ремонту фильтровальной станции города Касли в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Чистая вода».

По результатам проверки было установлено, что в администрации города Касли отсутствует утвержденная проектно-сметная документация на объект, определяющая объем, содержание работ и их стоимость, а также исполнительная документация. Фактически полученные средства субсидии в 7,7 миллиона рублей чиновники использовали не по целевому назначению, пришли к выводу аудиторы.

В итоге администрация Каслинского района, ссылаясь на результаты контрольных мероприятий, обратилась в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании с администрации города использованных не по целевому назначению бюджетных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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