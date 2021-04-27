Прокуратура требует ужесточить наказание соратнику экс-мэра Челябинска

Прокуратура оспорила приговор экс-начальнику управления капитального строительства Челябинска Евгению Пашкову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области внесла апелляционное представление на постановление Центрального районного суда Челябинска в отношении бывшего начальника управления капитального строительства областного центра Евгения Пашкова.

Напомним, 21 апреля бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взяток. Однако гособвинение сочло приговор слишком мягким.

Евгения Пашкова задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Пашков отказался признавать свою вину. Государственный обвинитель попросил признать его виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Однако суд приговорил экс-чиновника к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на 5 лет. Требование о назначении штрафа судья отклонил ввиду стесненного материального положения Евгения Пашкова и наличия у него на иждивении троих детей.

«Назначенное наказание в виде лишения свободы соответствует минимальному пределу, предусмотренному санкцией данной статьи, – заявляют в надзорном ведомстве. – Такое существенное снижение наказания, а также неприменение наказания в виде штрафа ничем не мотивировано. Суд назначил чрезмерно мягкое наказание без принятия во внимание всех доводов».

В связи с этим представители прокуратуры просят увеличить Пашкову срок лишения свободы, а также настаивает на штрафе в 75 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.21

Мэрия Каслей вернет в бюджет района 7 миллионов рублей. / Пожар под Миассом охватил более 78 гектаров леса. / Экс-депутату Госдумы и руководителю ЧРО ПРОМАСС Валерию Панову вынесли приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»