В Челябинской области неизвестные коммерсанты устроили нелегальную свалку останков животных

На Южном Урале обнаружены две свалки остатков животных. Виновные не найдены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, на минувшей неделе старший государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора ведомства выезжала в Троицкий район для рассмотрения информации заместителя председателя совета депутатов Дробышевского сельского поселения об организации несанкционированной свалки останков животных предпринимателями, занимающимися забоем скота.

Совместно с главой поселения установлено, что в одном километре на восток от села Травянка в поле на земельном участке в радиусе 200 метров осуществляется складирование боенских отходов (овечьи шкуры, шкуры крупного рогатого скота, копыта, рога, останки черепов животных, скелета от павшего животного (крупного рогатого скота), а также трупов животных (3 головы крупного рогатого скота и одна собака). В поселке Морозкино в 500 метрах по направлению на юг от МБОУ «Морозкинская ООШ» находится несанкционированная свалка, на которой осуществляется выброс биологических отходов (боенские отходы: овечьи шкуры, копыта; останки черепа от мелкого рогатого скота).

Владельцев биологических отходов установить не представляется возможным. Территория земельных участков, где организовано складирование неизвестными биологических отходов, находится в границах Дробышевского сельского поселения. Потому исправлять ситуацию и устранять нарушения ветеринарного законодательства придется администрации.

С целью недопущения возникновения опасных болезней животных, в том числе особо опасных болезней животных, общих для человека и животных, соблюдения требований законодательства РФ в области ветеринарии, администрации чиновникам поселения выдано предписание: в срок до 30 апреля 2021 года устранить выявленные нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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