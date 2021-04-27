Число больных COVID-19 южноуральцев снизилось, преодолев отметку в 3 тысячи человек

За сутки в Челябинской области COVID-19 заразились 107 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 27 апреля в регионе подтверждены 59 тысяч 792 случая заболевания COVID-19 (+ 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 113 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 997 человек.

Скончались 9 человек: от COVID-19 – 7 южноуральцев, от других причин – 2 пациент.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 585 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 407).

Челябинск, Виктор Елисеев

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