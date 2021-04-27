Темпы жилищного строительства в Челябинской области обрушились на 17%

За год жилищное строительство на Южном Урале сократилось более чем на 17%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в I квартале 2021 года в регионе введено более 300,7 тысячи квадратных метров жилых помещений, что на +15,1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

При этом в марте 2021 года введено жилья на -17,7% меньше, чем в марте прошлого года.

Лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с I кварталом 2020 года), по-прежнему остаются муниципалитеты с низкой базой – те, в которых в прошлом году либо вообще не вводили в эксплуатацию жилые дома, либо вводили крайне мало.

Так, первое место занимает Еманжелинский район с ростом в 1030%. Однако здесь за первые три месяца 2021 года сдано лишь 1,2 тысячи квадратных метров. При этом речь идет исключительно об индивидуальном жилищном строительстве, которым южноуральцы занимаются самостоятельно.

Аналогичная ситуация в Варненском районе, демонстрирующем рост в 610%. А также в Усть-Катаве, где ввод жилых площадей вырос на +280%, и тоже исключительно за счет ИЖС.

Наибольшее сокращение ввода жилья наблюдается в Чебаркуле (-75%), Еткульском районе (-66%), Карабаше (-53%), Кусинском (-48%) и Увельском (-37%) районах.

В Локомотивном городском округе жилье в эксплуатацию в I квартале 2021 года не вводилось.

Интересно также, что дома, построенные застройщиками, были сданы только в двух муниципалитетах – Челябинске и Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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