Копейчанка три дня отказывалась от госпитализации четырехлетнего сына, на котором вспыхнула одежда

В Челябинской области проводится проверка по факту получения ожогов 4-летним мальчиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, проверку начали после того, как в больницу Копейска был доставлен 4-летний мальчик с ожогами тела.

По информации, размещенной в социальных сетях, группа добровольцев три дня добивались помещения ребенка в больницу. Как говорят горожане, мальчик живет в неблагополучной многодетной семье. При этом мать ребенка поначалу отказывалась от его госпитализации.

«В настоящее время проверочные мероприятия осуществляются следователем следственного отдела СУ СК России по Копейску. По предварительным данным, на мальчике вспыхнула одежда при неосторожном обращении с газовой зажигалкой, когда он остался с сестрой в комнате квартиры без внимания со стороны взрослых», – рассказали представители следственного управления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.21

Темпы жилищного строительства в Челябинской области обрушились на 17%. / Число больных COVID-19 южноуральцев снизилось, преодолев отметку в 3 тысячи человек. / В Челябинской области неизвестные коммерсанты устроили нелегальную свалку останков животных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»