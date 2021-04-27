В Миассе закончили расследовать дело о серийных убийствах бездомных

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 6 убийств.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 30-летнего местного жителя обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также незаконном хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, в течение 2020 года в Миассе мужчина знакомился с мужчинами, в основном без определенного места жительства, под предлогом совместного распития спиртного. Затем, в малолюдных местах наносил потерпевшим множественные удары молотком в область головы.

В ходе расследования уголовного дела, следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению 6 преступлений. Также в ходе обыска в квартире обвиняемого был обнаружен самодельный пистолет, приспособленный к стрельбе боевыми патронами. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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