Мэрия Челябинска требует оштрафовать скандально известного депутата

Власти Челябинска требуют наказать скандально известного депутата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, депутата Центрального районного совета областной столицы Марселя Хазиева подозревают в причастности к нарушению правил благоустройства.

«В результате ежедневных осмотров территории общего пользования сотрудниками управления развития и благоустройства городской среды Челябинска были выявлены факты массового размещения информационных материалов с надписью «Хазиев работает» на опорах освещения (более 100 опор) вдоль объектов улично-дорожной сети в Центральном районе города Челябинска», – рассказали чиновники.

Между тем, в соответствии с подпунктом 20 пункта 62 правил благоустройства на территории города запрещается размещение объявлений в неустановленных местах. В свою очередь, закон Челябинской «Об административных правонарушениях...» за размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.

По данному факту сотрудниками управления развития и благоустройства в настоящий момент принимается решение о возбуждении административного производства.

Ранее Марселя Хазиева обвинили в несанкционированной расклейке листовок на опорах электроосвящения. Депутат заявил, что листовки с его именем расклеивают его противники. Но после этого в интернете появилось видео, где Хазиев лично передает своим подчиненным пачки с агитационными материалами. Впрочем, сам парламентарий заявил после этого, что по видео трудно судить, когда оно было снято, и имеет ли отношение к разгоревшемуся скандалу.

Напомним, Марсель Хазиев еще недавно был членом партии «Единая Россия», хотя частенько пренебрегал партийной дисциплиной. ЕР он покинул после того, как его заподозрили в поддержке во время выборов в Законодательное собрание Челябинской области «справедливоросса» Дмитрия Ларина.

Уже не раз Марсель Хазиева обвиняли в попытках присвоить себе результаты чужой работы. Листовки со слоганом «Хазиев работает» не впервые появляются к месту и не к месту на улицах Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.21

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